大陸國家統計局16日公布最新宏觀數據，10月工業增加值年增6.9％，固定資產投資增速1.8％，兩者皆勝預期。

統計局新聞稿顯示，10月份，全國規模以上工業增加值年增6.9％，增速與9月份持平，高於市場預期的增長6.7％。2020年1～10月，全國規模以上工業增加值年增1.8％，較首9月加快0.6個百分點。

另外，2020年前10月，全國固定資產投資年增1.8％，比前9個月加快1個百分點，並高於市場預期的增長1.6％。分領域看，基礎設施投資年增0.7％，比首9月加快0.5個百分點；製造業投資下降5.3％，降幅比首9月收窄1.2個百分點；房地產開發投資增長6.3％，比首9月份加快0.7個百分點。

統計局表示，10月份國民經濟持續恢復增長，但全球疫情蔓延在歐美等國家造成二次衝擊，進一步遲緩世界經貿復甦進程；國內經濟仍處在恢復進程中，經濟全面恢復仍面臨諸多挑戰。

(工商 )