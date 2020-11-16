由高雄府經發局推出的「KOSMOS體感重裝部隊」，以代表高雄港都意象的貨櫃，展示在地體感新創團隊研發產品，自國慶連假在高雄首展，到11月初結束屏東巡迴為止，兩場展覽已創下超過10萬人次體驗紀錄，並預計於11月18日遠赴台北大會師，在亞洲最大的創新創業嘉年華「Meet Taipei」上展出，要讓全球創業好手及創投公司看見高雄的體感科技實力。

高雄經發局長16日廖泰翔指出，為了讓更多企業、民眾接觸最新的體感科技應用，經發局特別運用象徵港都的貨櫃，打造「KOSMOS體感重裝部隊」，把最新的體感科技應用，搬到戶外，巡迴全台，並邀請國內VR產業龍頭HTC以及8K立體影視團隊睿至，共同領軍，透過以大帶小模式，提升高雄體感新創團隊知名度與能見度，為新創業者創造商機。

廖泰翔表示，高雄自2018年起，推動體感科技發展，並以娛樂產業為基礎，透過舉辦商媒會、展覽活動等行銷方式，將體感科技推廣至觀光、醫療、運動甚至工業應用，運用相關技術為業者客製產品，研發出AR導覽、遠距醫療、智慧健身及VR垂降、堆高機訓練等創新跨域應用，至去年為止，共帶動近50億元產值。

他說，未來，經發局也將結合亞洲新灣區5G文化新創園區開發，持續發展高雄體感科技、帶動產業升級轉型，歡迎企業踴躍洽詢。

高雄市經發局指出，「KOSMOS體感重裝部隊」將自11月18日起，至21日，一連4天在Meet Taipei的CX-14攤位展出，匯集包含HTC最新的「VR時裝秀」、睿至的「8K立體VR演唱會」，以及新創團隊愛吠的狗研發的人氣VR遊戲「魔法夜派對」、方陣聯合的體感動態遊戲「動洞牆」、樂齡智造的「SPOZ」智慧運動和磐昇國際的「數位箭靶」等優秀作品。

(工商 )