林姓女子開車下國道轉快速道路，兩度未打方向燈遭後車檢舉，吃下2張罰單共4200元並計違規點數1點。林女提告求撤罰，台北地院行政訴訟庭認為，2次違規行為在同1分鐘內，不得連續舉發，因此判撤銷第2張罰單，只罰第1張3000元、違規違規點數1點，可上訴。

今年5月18日晚間9點41分，林女開車行經國道3甲東向3.1公里處，先切出萬芳交流道出口，再轉進信義快速道路往南方向，兩次變換車道都沒打方向燈，因而遭後車檢舉。台北市交通事件裁決所受理後，第1次違規依「行駛快速公路未依規定變換車道」開罰3000元並計點數1點，第2次違規依「汽車駕駛人未依規定使用方向燈」開罰1200元。

林女提告主張，兩張罰單時間都是當晚9點41分，屬同一違規行為，不應重複裁罰，請求撤罰；交裁所抗辯，林女離開國道進入交流道，再從交流道進入快速道路，已行駛超過1個路口，可明確區隔為2個行為，2次都可能發生交通事故，依行政罰法可分別處罰。

法官認為，依現行《道路交通管理處罰條例》，未打方向燈得連續舉發的情形包括「違規地點相距6公里以上」、「違規時間相隔6分鐘以上」或「行駛經過1個路口以上」，林女兩次違規地點相距不到6公里，時間在同1分鐘內，間格也未達6分鐘，不得連續舉發。

法官指出，雖然交裁所稱已行駛超過1個路口，但依交通部的函文解釋，道路交岔處有設置紅綠燈或繪設網狀黃線區者視作路口，即一般所謂路口是指兩條路的交叉口，高速公路轉快速道路的交流道並不符合路口定義，遂判決撤銷第2張罰單。

(中時 )