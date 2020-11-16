民主黨的拜登當選美國總統，許多人擔心可能會造成美國政策轉向，使台美關係發生改變。對此，前綠委沈富雄對於美中台三方關係，提出見解。沈認為，美中還是會持續爭霸，但台灣要自立自強，也沒有必要一昧反中，親中友美亦無不可，但還是要看北京的表現。

美國總統大選終於有結果，民主黨候選人拜登已宣布勝選，而未來由川普所挑起的中美對抗是否會就此緩和，也是各界關注重點。

對此，沈富雄今在臉書發文表示，試擬兩岸新論述美、中、台三角緊繃，趁此美國總統換人，試為台灣擬具幾點淺見：

(1) 美中爭霸，台灣圖強。

(2) 親美友中，拒統共榮。

(3) 「一中」是當然，有台灣，固然是一中，少台灣，也是一中。

(4) 大陸專制，拒統即可，台灣未必要反中。

(5) 燈塔要照亮黑暗，不必仇視，沒有黑暗，燈塔何用？

(6) 親中友美亦無不可，看北京表現。

美媒《美國之音》則披露，傳北京高層對於拜登的當選是認為「川普要錢，拜登要命」。拜登將會結合國際組織與盟友的力量來抑制和圍堵大陸，甚至會在西藏、新疆、香港、台灣等議題上不斷觸碰北京的底線，對大陸只會越加進逼。

(中時新聞網)