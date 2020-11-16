前行政院發言人丁怡銘因「牛肉麵店用萊牛」發言失當請辭後，台北市議員王鴻薇、侯漢廷與台中市議員羅廷瑋，認為丁的發言栽贓牛肉麵業者，嚴重影響業者生計，散播食安謠言，批評刑事局不辦丁，「只准政府造謠，不准民眾口誤」，強調「刑事局不辦，民眾告發」，今早赴台北地檢署告發丁違反《食安法》。

此外，3人並質疑台灣東洋公司釋放疫苗授權訊息，造成股票交易量異常暴增，疑有內線交易情事，不排除是民進黨人士告知金主訊息，讓金主提前進場獲利後，並在破局前提醒退場，金主獲利後再以政治獻金名義酬謝，請求北檢及金管會積極調查。

羅廷瑋表示，他是經營牛肉麵店起家，業者辛苦經營卻不及政府官員的一句話，強調丁雖已辭職，仍須負法律責任，刑事局不辦丁《社維法》，但丁涉犯《食安法》卻不能不辦。多少業者辛苦經營，因丁的發言損失慘重，政府要如何來賠？

侯漢廷說，丁雖辭職，但他以國家機器召開記者會散布謠言，刑事局卻不辦，是雙重標準，官官相護的造謠幫凶。王鴻薇則強調，當年民眾只是上網詢問陳菊身後的人士是否為私菸案吳宗憲，轉傳蘇貞昌丟筆影片，就被刑事局送辦，但丁大剌剌以背板開記者會散布假訊息，刑事局卻不辦，顯示刑事局「只辦升斗小民，不辦大官」。

至於東洋案，羅廷瑋質疑東洋釋出疫苗授權訊息後，交易量提升，讓不少股民進場，東洋宣布破局，有坑殺股民之虞，侯漢廷說，連東洋董事長林全都自認可能有內線交易，衛福部長陳時中竟還幫東洋緩頰，陳真是好大官威，但政府不辦，只好由民眾告發。

王鴻薇指出，東洋在10月12日股市收盤後宣布疫苗授權訊息，但當天盤中就爆出2400張大量，比較東洋平日一天交易量僅3、400張，高達6、7倍，而且重大訊息是盤後宣布，這期間沒有內線？但陳時中竟背書「沒問題」，林全也說是「外部人」的問題，請陳、林2人不要「指揮辦案」。

她認為，東洋取得疫苗授權的訊息，事先有不少人知悉，包括衛福部、東洋在內，所以這些單位的人都可能是內線交易的關係人，籲請檢調深入追查。

(中時 )