矽力-KY(6415)第三季獲利創新高，累計前三季每股已經大賺23.98元，故今年挑戰獲利新高、賺逾3個股本的機率很高，2家外資也對矽力-KY出具報告認為，矽力-KY明年營運持續帶旺，其中亞系外資更給予2400元目標價，重申「買進」評等。

矽力-KY第三季受惠疫情升溫下，遠距教學以及居家辦公等需求，帶動電腦、NB持續強勁，還加上消費性電子陸續回溫，單季營收達36.43億元、季增加10.38%，寫下歷史新高紀錄，歸屬母公司淨利7.72億元，季增6.78%，同創歷史新高，每股獲利為8.41元；累計矽力-KY前三季營收97.98億元，年增加31.4%，歸屬母公司淨利21.96億元，年增加33.7%，每股獲利為23.98元，由於矽力-KY去年每股獲利25.83元，故若無意外，今年獲利表現將更優於去年，有實力挑戰大賺3個股本，站上歷史新高。

美系外資指出，矽力-KY看好明年在車用、伺服器等新案將開始進入出貨，導入客戶端5G基地台晶片數量挑戰相較今年倍增，預估明年營收將再成長20~30%，故調高矽力-KY明後年每股盈餘預估，幅度分別為4%及15%，分別達47.54元及70.79元，重申「加碼」評等，目標價調高至2380元。

亞系外資則認為，看好矽力-KY於 2020~2024年每股盈餘年複合成長率達34%，預估今年至後年每股盈餘分別達37.43元、49.55元及66元，重申「買進」評等，目標價上看2400元，以目前來看，潛在上漲空間達14.3%。

(時報資訊)