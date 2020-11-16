網家(8044)旗下Bibian比比昂上線一周年，開出超夢幻職缺，即日起至11/30徵求「一日代購員」，只要整天逛網拍，挑選喜歡的海外網站商品進行代購/代標下單，就可現領日薪1萬元，比比昂還加碼提供日幣3000元購物金，錄取者必須想辦法花光購物金，體驗比比昂提供的便利服務。

比比昂觀察今年消費趨勢，由於海外旅遊尚未解禁，民眾對跨境購物需求仍然居高不下，帶動站上整體買氣持續提升，此波採購消費者以25至44歲消費者占65％，顯見青壯年族群對海外商品喜好度高，前五大熱銷品類分別為動漫相關、明星周邊、汽車零配件、音響器材及家電，且多以限量商品最受到歡迎。像是日本動畫及流行文化深受台灣消費者喜愛，因此帶動「鬼滅之刃」、「動物之森」模型公仔、卡牌等搜尋度居高不下，而日本偶像演唱會DVD、簽名海報等周邊商品具高度收藏價值，亦相當熱銷，而看準年末時刻為愛車保養維修，站上汽車保險桿銷量表現突出。

此外，日本製的音響設備，品質好價格親民，吸引愛好者購買，而因應年底家電採購潮，除濕機、電鍋、日本媒油電暖爐等家電用品採購需求提升。而眾多名人收藏的潮流聯名公仔，除了滿足資深玩家收藏願望，搭配站上超低運費，也是代購頗受歡迎的商品。

比比昂服務上線屆滿一年，規劃夢幻工作「一日代購員」，一口氣開出三名職缺，11/30前進入比比昂官網填寫表單，或透過比比昂Facebook粉絲專頁完成指定任務，就有機會成為一日代購員。

(時報資訊)