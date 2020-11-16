不畏上個交易日暫時收黑，中斷日經已連8紅並飆漲逾2500點格局，今日早盤氣勢如虹，一開就漲逾250點。大盤看回不回，一路向上攻。日經225指數早盤收25805.3點，上漲419.43點，漲幅1.65%。東證一部指數早盤暫收1726.98點，上漲23.76點，漲幅1.4%。

儘管新冠肺炎疫情持續在歐美地區擴大，但受到早上公布第3季經濟成長GDP年率高達21.4%，超越預估18.9%。儘管在前一季4到6月，日本GDP重跌28.8%，這次大幅增長數字的確是個好消息。同時，第3季GDP也季增5%，遠遠超越第2季8.2%歷史新低負成長，這也是連續4季首次轉正，並打敗市場原估值4.4%，因此有經濟已脫離衰退的樂觀聲音出現。消息傳到股市後，日經指數便一路飆漲。

日產汽車日前樂觀預估，如果持續目前中國大陸熱銷狀況，2021可能會出現轉虧為盈現象，早上股價漲逾5%。UNIQLO母公司迅銷 (Fast Retailing)漲逾1%，東京威力科創(Tokyo Electron)更是飆漲逾5%。另外，金融股新生銀行(Shinsei Bank)也漲近3%，至於趨勢科技(Trend Micro)則下跌1.2%。

(時報資訊)