今年全球受新冠肺炎壟罩，國內疫情相對國外趨緩許多，而新冠肺炎疫苗也傳出佳音，全球目前有許多疫苗研發已進入「臨床試驗第3期」，最快於明年就能拿到，更有疫苗開發者認為「明年冬天有望恢復正常生活」，令不少民眾期待。不過，疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎，接受周玉蔻專訪時坦言，對於新冠肺炎疫苗存在一個憂心點「我很擔心言論會害台灣人不敢打疫苗」。

專家李秉穎接受周玉蔻專訪，他坦言最擔心的就是台灣人不敢施打疫苗。（圖／翻攝自周玉蔻嗆新聞YT）

李秉穎今（16）日接受周玉蔻主持的廣播節目《周玉蔻嗆新聞》專訪指出，新冠肺炎疫情剛爆發時有很多聲音，就像當時的SARS、H1N1一樣，很多專家都會提出自身的看法。但他認為，有些專家公開質疑台灣疫苗國產的公信力，這樣會造成混亂及防疫上的困擾，他進一步指出，像是當年H1N1新型流感，不少專家也同樣提出質疑，使得很多民眾卻步而不敢施打疫苗，造成很多人死亡，「我很擔心言論（這些質疑），會害台灣人不敢打疫苗」。」

李秉穎認為，許多專家在沒有科學研究證據下質疑「疫苗會對民眾產生負面影響」，但事實上這些所謂的專家，其實不太懂疫苗，不僅如此，還常常會過度質疑我們的政策」。對此，他認為要讓民眾保有意願施打率，應是第一優先處理的問題，這甚至比「口罩問題」來得重要。最後周玉蔻也追問「我何時有疫苗？」他最後也透露「第三期最快時間為明年問世」。

國內3家疫苗廠均即將邁入第2期臨床試驗，疫情指揮中心日前公開徵受試者，開放有意願的民眾於「COVID-19疫苗臨床試驗意向登記平台」登記。指揮中心表示，民眾登記後，需由醫學中心進一步評估，才得知是否能成功受試。若臨床試驗與預期相符，並通過食藥署審核，就可申請緊急使用授權，預計最快明年第2季末就可開放國人接種國產疫苗。

(中時新聞網)