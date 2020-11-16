28歲鄧紫棋（G.E.M.）與造型師男友Mark穩定交往2年多，不時在社群軟體上高調放閃，兩人幾乎走到哪都形影不離，昨(15)日是Mark生日，鄧紫棋也在IG發布影片祝對方生日快樂，而Mark也曬出爆肌帥照回應大家的祝福，高調放閃讓粉絲全被閃瞎了眼。

鄧紫棋在IG上曬出一段倒放影片，只見她一個彈指，生日蛋糕上的蠟燭就瞬間燃燒，下秒她也露出得意的笑容，俏皮可愛的模樣讓粉絲全都融化，她也在內文寫道，「Happy Birthday 馬克哥哥！給你多送一次許願的機會，來！」祝福男友生日快樂。

引來大批粉絲們直呼，「好閃」、「今天生日所以要叫馬克哥哥哈哈哈」、「好甜蜜 !」、「你又使用倒轉魔法了嗎」、「趕快結婚吧你倆～」、「有沒有人需要團購墨鏡？」、「怎麼還不結婚」。

而壽星Mark也在IG大秀上空照，對著鏡子自拍，露出強壯結實的六塊腹肌，讓粉絲們一飽眼福，Mark表示體態一年比一年更難維持，幸好還是順利甩肉成功，感謝大家的生日祝福，祝所有人健康快樂，粉絲也送上生日祝福，大讚他的好身材，「馬克叔叔你好壯」、「好傢伙還秀上腹肌了」。

(中時新聞網)