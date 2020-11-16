大陸解放軍今年8月底成功試射有「航母殺手」之稱的東風21D、以及東風26B中程導彈，美國國家利益（The National Interest）等媒體引述香港媒體報導，解放軍一名退役高官透露，試射的目的是在「警告美國，不要冒任何軍事風險」，這是「中美對抗的底線」。這名高官並說，發射成功後不久，美軍急向陸方交涉。

美國國家利益、世界日報等媒體引述《南華早報》的報導指，這名解放軍退役高官表示，就在美國航母編隊進入南海水域的幾天後，解放軍分別從浙江省、青海省試射了東風21D、以及東風26B，兩枚都擊中了數千公里外西沙海域的移動靶船目標。

據了解，這名高官是中國空軍退役大校、北京航空航天大學戰略問題研究中心主任王湘穗。

根據時間點和發言內容，這段談話應是王湘穗在參加今年10月23日至10月26日舉行的「2020秋季莫干山會議」時所說，王湘穗當時在會中談及錄美關係的走向，他的發言近日出現在互聯網上。

這也是大陸軍方人士首度披露這次「航母殺手」的試射細節，以及任務動機。事實上，王湘穗在會中指出，大陸成功試射東風21D以及東風26B，是「明晰的傳遞了信號給美國，不要進行軍事冒險。所以說這一段時間比較安穩。」

王湘穗表示，在成功試射不久後，美國駐日內瓦的一名軍方代表即表態稱「中國人有沒有考慮，如果你們殺死航母上數千美國士兵會導致什麼樣的政治後果？」

王湘穗反問，美方認為大陸試射是在秀肌肉，「但是中國為什麼要示強？是因為美國挑釁在先」。

今年8月底，美國國防部曾公開批評大陸在南海水域試射導彈，認此舉破壞了大陸2002年做出的避免南海軍事化的承諾。當時大陸國防部的回應是「演習行動不針對任何國家」。一名大陸軍事評論員說，「此次試射證實中國的導彈確實對美國軍艦構成了威脅。」

新加坡南洋理工大學國際政治學者拉斯卡（Michael Raska）也表示，大陸已經研發出能削弱美國傳統軍事霸權的先進武器系統，「對於美國而言，現在的關鍵就是要維持長期的威懾能力，同時又要能緩和風險。」

東風21D、東風26B都屬解放軍東風26系列中程導彈。而東風26的發射車，於2015年9月的二次大戰結束70周年北京閱兵式上首次展示。

東風26射程為4000公里，可以用於常規和核打擊地面、海軍艦隻目標。它可以攜帶1200至1800公斤的核彈頭或常規彈頭，這意味著它可以在發生戰爭時直接襲擊諸如美國關島的目標。東風26被描述為是航母殺手，因為它可以瞄準美國海軍的尼米茲和福特級核動力超級艦隊。

(中時 )