中國人民銀行16日超額續作中期借貸便利（MLF），規模高達人民幣（下同）8,000億元，規模不僅遠高於11月當月6,000億元的到期量，並創下2016年1月以來的單月操作量新高。顯示人行仍在持續金融機構的中長期流動性，以維持經濟復甦動能。

人行表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，16日在公開市場開展8,000億元MLF操作，期限一年，利率連續第7個月持平於2.95％。另16日暫停逆回購（附賣回）操作。人行11月共有兩批MLF到期，分別為5日及16日，5日到期的順延至16日兩批MLF合併續做。本月MLF到期規模6,000億元，即本次超額續做規模達2,000億元。

新浪財經報導，11月MLF操作利率不動符合市場預期，預計11月20日公布的1年期貸款市場報價利率（LPR）也將保持不變。

東方金誠首席宏觀分析師王青解讀，近期監管單位在多個場合表示，當前經濟比較強勁或經濟增長優於預期，這意味著短期內沒有下調政策利率的需求。同時，監管層也強調，未來經濟復甦還將面臨較大不確定性，政策不能突然收緊，這表明短期內也不存在上調政策利率的條件。由此來看，11月MLF操作利率不動符合市場普遍預期，而且未來幾個月MLF利率調整的可能性都不大。因此11月的LPR料將維持不變。

(工商 )