國發會主委龔明鑫今（16）日上午表示，他將在今晚APEC部長視訊會議表達台灣願在亞太地區防疫做出更多貢獻，並願意積極與各國連結，以鞏固台灣在全球供應鏈上的關鍵地位。
亞太經合會（APEC）年度部長會議及領袖峰會於本週舉行，受疫情影響，今年首度以視訊方式進行，代表我國出席部長會議的龔明鑫、政委鄧振中今早共同召開記者會表達我方主張。
龔明鑫表示，晚間的部長會議他將表達（一）台灣在這次疫情影響下經濟表現仍佳，是如今全球少有正成長的國家之一（二）我國長久以來在資通訊及醫療這兩個領域一直有優勢，未來願意在防疫及數位健康上對亞太地區做出更多貢獻（三）APEC強調以人為本的包容性成長，去年共同倡議給予婦女在職場上的協助，今年會再次呼應這一倡議。
他表示，APEC部長會議於今晚8時至11時45分舉行，各國代表只有三分鐘的發言時間。
(工商 )
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