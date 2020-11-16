台灣積極爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)。行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中上午表示，對於入會條件相關規定及條件，台灣已明示「我們願意」，而很多國家也對台灣的努力表示歡迎。

鄧振中上午出席國發會雙部長會議，針對台灣加入CPTPP問題，鄧振中說，自從CPTPP成立到現在，還有4個會員未批准加入，目前CPTPP鼓勵願接受高水準要求的國家參加，所謂的高水準包括市場開放程度及規則方面，要能遵守很嚴謹的規則，對此台灣都表示的很清楚，「我們願意」。

他說，以目前來看，在世界上進度走得快的國家，台灣是其中之一，英國也是其中之一，泰國也做了滿多準備，所以CPTPP還沒有接受新的國家，大家的進度都是跟現有的會員國連繫，這也是我們正在做的努力。

鄧振中也表示，我們的努力「得到很多國家的歡迎」，他們希望我們繼續保持跟他們連繫，等到CPTPP訂出更清楚的入會規範後，我們就是參考其他國家的意願，看看其他申請入會國的做法，再做下個動作。

(中時 )