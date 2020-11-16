這隻重傷的浪浪因為傷重，死在「使用獸鋏山豬吊，動物怨靈甩不掉」的紅色布條前，讓台灣動物緊急救援小組大隊長倪兆成心酸感嘆：「好諷刺」。（台灣動物緊急救援小組提供／林瑞益高雄傳真）

浪浪遭「山豬吊」（鋼索繩陷阱）扯爛狗腿，慘死「禁用山豬吊」紅布條前。台灣動物緊急救援小組日前趕往高雄市六龜諦願寺旁的產業道路，營救1隻左前腿遭山豬吊扯爛的流浪犬。令人遺憾的是，這隻狗等不及救援，傷重死在路旁。

這隻浪浪死亡的地點，剛好倒臥在「使用獸鋏山豬吊，動物怨靈甩不掉」的紅色布條前，讓台灣動物緊急救援小組大隊長倪兆成心酸感嘆：「好諷刺」，他表示，山豬吊真的氾爛嚴重。

台灣動物緊急救援小組救援團隊將死亡的狗遺體帶回動物醫院，蓋上往生咒及軟巾，16日上午送往火化。

台灣動物緊急救援小組調查發現，這種簡單的鋼索繩陷阱在五金行或網路賣場都能輕易購得，且安裝容易，殺傷力不小於傳統捕獸夾；不久前才發生台灣黑熊受困山豬吊的案件，可見此陷阱在山區相當普及，呼籲政府應正視無差別陷阱氾濫的問題。

救援小組也呼籲，無論使用任何方式虐待或傷害犬貓等動物，都違反《動物保護法》，最高可處兩年以下有期徒刑及200萬元以下罰金；民眾如在野外發現捕獸夾或山豬吊，在安全前提下，可用竹竿、登山拐杖或雨傘等器具觸發機關，讓陷阱喪失捕捉功能，再通報當地動保機關前往查處。

(中時 )