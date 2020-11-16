行政院秘書長李孟諺今日赴立院內政委員會報告行政院會議辦理情形，並表示是因為疫情關係才沒開會。藍委陳玉珍指出，離島建設指導委員會已近500天沒開會，上次開會已經是2018年12月27日，當年哪來的疫情？行政院睜眼說瞎話。

陳玉珍說，離島建設指導委員會最近一次開會是前年的12月，由當時的行政院長賴清德召開，中央疫情指揮中心在2020年1月20日成立，中間長達5百多天，去年哪來的疫情？

行政院秘書長李孟諺回應，去年有開過2次離島建設會議，一次是自己主持，另一次是當時的行政院政委龔明鑫主持，照規定可以由副召集人主持。

陳玉珍質問李孟諺，你應該不是副召集人吧，而這跟疫情有關嗎？李回應，龔明鑫是，而有部分會議是因為疫情沒開，另有部分是為了讓會議更有效率。

陳玉珍駁斥，所以你剛剛講的就不實在嘛，疫情沒發生前，法律規定行政院長蘇貞昌要主持的會議，不是沒開就是丟給副召集人開，龔明鑫是副召那也就算了，那李孟諺還可以代替蘇貞昌主持會議，有符合規定嗎？當時行政院就懂穿越時空，預知會發生疫情嗎？

李孟諺說，相關的議事運作都持續運行。陳玉珍表示，行政院不該公開欺騙國會議員，說都是疫情問題不開會，事實上就是沒開會，心裡沒把會議當一回事。

(中時 )