雲林縣一名30餘歲越南籍偷渡犯「阿羊」，1年多前從中國搭船偷渡來台，平時靠著打零工維生，日前受到遠在越南的兒子溫情喊話，下定決心赴移民署雲林縣專勤隊自首，希望專勤隊人員能協助其平安返家。

據了解，阿羊2年前於越南繳交鉅額偷渡費用，與朋友徒步從越南行走數百里至中國，再從中國搭船偷渡來台，後來輾轉落腳雲林。平時身兼數職四處打零工，除了要寄錢回越南貼補家用，還要賺回先前已支付的偷渡費用，因此積勞成疾肝臟出問題。

阿羊向專勤隊員透露，其在越南尚有一名年幼兒子，時常以通訊軟體聯繫，兒子經常詢問阿羊何時才要返家，親情喊話加上思鄉之情，才讓其下定決心赴專勤隊自首，專勤隊也將安排遣返回越南。

雲林縣專勤隊隊長鄧宇哲表示，民眾聘雇失聯移工或未經許可工作之外國人從事工作，可依就業服務法裁罰15萬元以上75萬元以下罰鍰，5年內再犯者，將面臨3年以下有期徒刑的刑責，呼籲民眾切勿貪圖一時便利以身試法。

(中時 )