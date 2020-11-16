◎丁怡銘請辭獲准 侯友宜：關鍵沒解決民眾疑慮

行政院發言人丁怡銘烏龍爆料引爆牛肉麵風波，紛擾多日後昨晚請辭獲准，新北市長侯友宜今（16）日上午出席活動時對此表示，下台與否其實對這事件不那麼重要，重要是從這事件看出，大家對瘦肉精影響健康的疑慮，完全沒有消除，只要含瘦肉精的萊豬進來，每個商家都擔心生意受到影響，民眾也擔心吃到瘦肉精，這才是問題的關鍵。

◎APEC雙部長會議 我將宣揚台灣疫情中經濟好表現

【亞太經濟合作會（APEC）雙部長會議】晚間登場，國發會主委龔明鑫及行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中上午舉行雙部長會議前記者會，兩人都表示，將會把發言重點放在台灣在這次疫情中經濟的好表達。

◎今年到現在有76位學生輕生致死 比去年59人高出許多

近來台大和淡江等校發生多起學生墜樓意外，引發社會震驚。教育部長潘文忠今天表示，今年到現在，各級學校有76位學生輕生致死，比去年59位多，另外還有1000多位學生是意圖輕生。他要求學校對學生的三級輔導機制，要常態性進行，以隨時關懷學生。

◎觀旅局出版「玩美台中」 獲亞太旅行協會金獎

台中市觀旅局出版「玩美台中—觀光手冊」，榮獲「亞太旅行協會金獎」(Pacific Asia Travel Association (PATA) Gold Awards)刊物類金獎，手冊同時發行中、英、日、韓4種語言版本，向全世界傳達充滿活力及生命力的城市－台中，是旅遊目的地的最佳首選，將讓台中觀光揚名國外。

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(中時新聞網)