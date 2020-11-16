勞動部今(16)日公布最新減班休息(無薪假)實施狀況，本期統計實施事業單位計有467家，實施人數1萬1317人，本次增加12家，人數減少379人，為7月高峰以來再創新低。

根據勞動部統計，本期實施減班休息事業單位計有467家，實施人數1萬1317人，較上期減少12家，人數減少379人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休1日至4日。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，今年受疫情影響許多事業單位實施減班休息，7月實施事業單位與人數曾一度來到1440家、3萬1816人，本期繼上周後再創新低。

黃維琛指出，佔減班休息大宗的製造業人數有明顯減少，本期減少335人，而製造業下有1家中大型金屬機電及1家民生工業停止實施減班休息。

他說，本期批發零售業家數略微增加6家，運輸倉儲業增加2家，這部分要看交通部紓困4.0出來後能否就受邊境管制影響的觀光區塊提供有效協助，但從走勢看來減班休息無論家數還是人數都在持續下降。

(中時 )