銀行理專若再出包，恐要付出極大代價。金管會主委黃天牧16日在立法院財委會表示，這幾年來銀行理專的弊案並沒有漸漸減少，仍然在發生，對銀行誠信經營形象與文化，有不好的影響，金管會將進行通案檢討，黃天牧提出三措施，即提高罰款金額、相關主管連坐處分、拒絕案情嚴重的公司參與公司治理評鑑，「讓外資投資人了解這些銀行到底做了哪些事情。」

立委林楚茵在財委會質詢時指出，若以2019年算到現在，二年間銀行理專監守自盜案高達14件，金額共達9.1億元，案發時間從2005年就開始，雖然金管會推出理專十誡，但加強查核與理專輪調就真的能解決問題嗎？銀行是客戶的橋樑，若沒有信任，客戶就就不會與其交易，而理專是需要長期建立信任關係，若調走就沒有這種信任關係，這樣管理有效嗎？

黃天牧回應，銀行經營是以誠信為本，信任是銀行經營的基礎，但信任不是只對當時那個理專，「所有銀行理專都應該要被信任、都要值得被信任」，金管會除了對台新銀個案處理外，也將對所有銀行的內控、經理文化、法遵、公司治理等，對整個制度作檢討，黃天牧坦言：「這幾年來理專的弊案並沒有漸漸減少，反而還是會發生」，每次發生都對銀行的誠信經營形象與文化，有不好的影響，所以他才會說出「深惡痛絕」四個字。

金管會手中還在處理玉山銀行理專案，現在又爆出台新銀行案，黃天牧怒氣溢於言表，直接丟出強化管理的三招。第一就是制度上除了以往看到的罰款外，以後額度絕對要提高；第二是罰款不是唯一措施，若有相關連結性，人的處理要納入考量，即若有因果關係，他建議理專的相關主管，要連坐處分。

第三是他已與證期局講過，發生理專監守自盜案的銀行，「公司治理評鑑絕對扣分，若案情嚴重，根本拒絕其接受被評鑑」，金管會將公開對公司信譽，表達一個態度，讓外資投資人了解這些銀行到底做了哪些事情。

(工商 )