國內近日境外移入確診個案暴增，光是上周就累計25例確診，是自今年4月底來單周確診人數新高，引發國人憂心是否有機會爆發二次疫情。對此，疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎表示，台灣防疫是國際第一，否認有爆發二次疫情的可能。

李秉穎今天在廣播《周玉蔻嗆新聞》表示，台灣防疫模式在國際排名第一，已經200天沒出現過本土案例，面對國外秋冬疫情升溫，他還是對國內的防疫措施非常有信心，可防止第二波疫情在台爆發。

李秉穎說，國外之所以控制不住疫情，造成大規模感染，是因為許多外國人都認為「新冠病毒不可怕」，甚至不願戴口罩，國外衛生中心建議的防疫措施，執政者、民眾都不想遵守，更有國家怕傷害經濟，犧牲國民健康，造成防疫困難。而台灣防疫能成功是因為有民眾的堅持，防疫自覺高，加上指揮中心與專家小組坐鎮指揮，信賴專家意見的共同努力成果。

同時李秉穎也說他不怕案599在高鐵上接獲確診，會導致疫情傳播，因為當事人有全程戴口罩，國人也有遵守搭高鐵全程戴口罩的措施，所以認為病毒擴散機率有限。至於會有台灣輸出案例，他認為是國外篩檢過程與隔離措施有瑕疵，導致台人一出境就被感染，加上若以抗原檢測，非核酸檢測，易出現偽陽性。

李秉穎說，過去台灣也出現過10多名確診找不到感染源，但也沒爆發大規模感染，所以只要民眾自主防疫的意識高，病毒就沒輒。

(中時新聞網)