周一亞洲交易時段國際原油價格走高，收復了前一交易日的部分失土，投資人看好石油輸出國組織與包括俄羅斯在內的減產盟友—即所謂的OPEC+，將持續限制產出，緩解了對新冠肺炎疫情升高將削弱用油需求，以及利比亞提高產量的擔憂。

目前美國期油勁揚1.1%，報每桶40.57美元。布蘭特期油漲0.82%，報每桶43.13美元。

全球新冠疫情急速升高與利比亞擴產，使上周五原油價格受到打擊，美國期油下挫99美分或2.4%，報每桶40.13美元。布蘭特期油跌75美分或1.7%，收在每桶42.78美元。

不過，輝瑞公布新冠疫苖的好消息，以及投資人預期OPEC+明年仍將維持減產以支撐油價，兩大期油合約周線都大漲逾8%。

OPEC+將於周二舉行部長級委員會會議，該會議可能在所有產油國部長於11月30日與12月1日開會時建議調整生產配額。

澳新銀行預期，明年上半年，原油過剩的量將增加至150萬～300萬桶/日，而疫苗要到明年下半年才會提振需求。這意味著油國明年維持減產立場的可能性升高。

(時報資訊)