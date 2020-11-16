南澳洲省（South Australia）周一公布14個新冠肺炎新增確診病例，較前一日大幅增加，促使澳洲其他的省份收緊內部邊界管制。

因一名防疫隔離旅館的工作人員感染給家庭成員，南澳洲省周日報告3個本土病例，打破了已維持數個月的零確診記錄，到了周一，該省的確診人數跳增至17例，使幾個其他的省份開始實施新的邊界限制措施，他們擔心在疫情防控上一直有不錯表現的南澳爆發新疫情，可能快速向外擴散。

自從人口第二大的維多利亞省本月初才走出漫長的防疫封鎖措施以來，澳洲已經好幾天都沒有出現新的確診病例。因為實施嚴格的措施，如關閉國門與省界、封城、強制的社交距離限制，以及大規模篩檢與追蹤，目前為止澳洲的新冠肺炎確診數僅接近28,000例，死亡病例僅略逾900人。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，南澳洲省爆發新疫情是一個「提醒」，即使在封鎖之後，甚至在這一切之後，病毒仍未消失。

(時報資訊)