大學生在外租屋有不少風險，但學校床位難搶，除非家裡有得住，不然外宿實在情非得已。台灣房屋集團趨勢中心統計六都學生數「破萬」大學的宿舍床位數，統計出各都宿舍「中籤率」最低的大學。結果顯示，台北東吳大學床位最少，中籤率僅41.6%，是最「一床難求」的學校；而義守大學，是高雄大學中宿舍中籤率最低的，由於學生外宿人數多，使得鄰近大社市區的透天套房出租產品吃香，租金投報率高達4.8~5.9%，在各校中名列第一。

優美地產企研室主任林哲緯指出，在六都宿舍床位最吃緊的萬人大學中，台中逢甲、台南成大及桃園中原等校，大學城商圈成熟，周邊有足夠的租屋選擇，與宿舍無緣的學生仍可就近租屋；反倒台北東吳與高雄義守兩校，因地域特別，校區周遭學生租件特別稀少，沒抽到宿舍的同學只能「時間換空間」，奔赴外地租屋，其中義守大學的租屋熱區，更是遠在10公里外的大社等地，以騎車通勤來看，光來回學校就要花費一小時。

台灣房屋仁武7+1工商特許加盟店店長黃明智表示，義守大學周邊住宅不多，出租選擇有限，有租屋需求的學生，往往會選擇最近且機能較佳的大社區；從行情來看，目前大社區三年內的新透天總價約一千萬元，大樓單價也落在1字頭內，屬高雄房市蛋殼區；但學生租屋市場的加持下，以往便吸引不少包租公和學生家長進場，替當地透天、低總價大樓挹注買氣。

至於投報率第二的台南成功大學，台灣房屋台南成功特許加盟店店東白晉昌解釋，成大創校較早，雖然地處市區，校地幅員卻相當廣大，宿舍供給量不成問題，同時商圈發展也非常成熟，租屋種類多元，學生在校內外居住都相當方便；此外，成大商圈也擁有來自台南火車站、百貨公司等四面八方租屋需求，因此在周遭東豐路、小東路上，有不少全新改建的獨立套房，如果想更親民的租金，巷弄內也有屋齡20-40年透天宅出租套房可供選擇。以目前當地一間全新的套房總價約120-150萬元，每月租金4000~7000元，加上扣除一個月的代管費用來推估，投報率都能來到4～5.6%，是當地許多置產族的購屋熱區，加上在少子化趨勢下，近年成大招生數不增反減，當地也還有南紡購物中心二期等利多陸續進駐，配合這幾年台南房市的火熱表現，後市依舊看好。

(時報資訊)