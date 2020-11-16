上福(6128)前三季合併營收為30.84億元、營業損失0.07億元、稅後淨利0.72億元，EPS為0.57元。上福今年配發2.4元現金股利。3Q法說會月底登場。

上福主要從事雷射印表機與影印機耗材之研發製造，為一原廠相容事務機卡匣耗材售後服務市場之專業製造供應商。繼成功自創品牌導入印表機卡匣Cartridge Web之銷售通路後，更於107年1月收購取得全球原廠相容事務機器耗材售後服務市場通路之領導廠商Katun公司，讓上福跨入產業鏈下游之品牌通路。目前正積極整合雙方內部資源，如研發、採購等資源配置，可有效縮短新產品上市的時程，擴大既有歐美市場之佔有率，並再經由擴大現有之產品廣度將產品等級予以區隔，進一步提升產業附加價值。

上福除碳粉匣本業之外亦跨足飯店業，在102年透過全資持股之久福興業於台中梧棲擁有台中港酒店，上福經營台中港酒店，是國內海線唯一的四星級酒店，三井Outlet插旗台中港，對台中港酒店業績發揮帶動的作用。

(時報資訊)