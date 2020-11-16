黨團書記長陳政顯痛批說，行政院並未針對民眾的顧慮做出解釋，反而動用國家資源，強迫民眾接受進口萊豬，顯然與民意背道而馳。（陳世宗攝）

含有萊克多巴胺的豬肉，明年元月起將開放進口！台中市議會國民黨團16日召開記者會，譴責民進黨政府一意孤行開放萊豬政策，邀集民眾11月22日週日一起北上凱道，一起現身發出強烈怒吼，讓中央執政黨正視民意，儘速取消進口萊豬政策，落實以民為主的真民主。

黨團書記長陳政顯說，自從民進黨中央政府未經立院審議，片面宣布進口含萊克多巴胺的豬肉起，這1、2個月以來，已至少有四個不同管道、不同立場、不同時點的民調顯示，至少六到七成以上的國人反對萊豬進口；但行政院並未針對民眾的顧慮做出解釋，反而動用國家資源，強迫民眾接受進口萊豬，顯然與民意背道而馳。

陳政顯指出，若進口萊豬是美國總統大選前，民進黨單方面對某總統候選人的「示好作為」，且並未換來任何對台灣具體、實質的好處，既然立院尚未通過相關決議，多數國人也堅持反對聲浪，政府應順勢思考向美國表明拒絕進口萊豬，不要把國人健康當賭注。

陳本添、張瀞分不滿表示，蔡英文反民意就下台，希望全國百姓覺醒過來，不要再逆來順受，現在大街小巷的百姓都在說，豬肉製品十二月過後就不要吃了，政府有沒有考慮過，明年1月1日後，從事豬肉產業相關工作的人員，他們將來的工作怎麼辦？

冉齡軒指出，基層民眾、醫生、專家學者都知道萊豬的後遺症，但中央政府卻裝傻一意孤行，政府這樣是反民意、反人權的作法，國民黨會堅持捍衛國人、臺中市民的健康。

羅永珍、張廖乃綸議員說，目前看到的配套措施非常不完善，大多數國人對美豬政策不滿且反彈，小英政府要儘速停止美豬進口政策，她呼籲民眾11月22日要一起站出來，讓小英政府聽到多數民眾的聲音。

黃建豪議員認為，民進黨說萊豬檢驗有國際標準，但不跟民眾說全球一百六十個國家都禁用，蔡政府只敢說校園優先鼓勵使用國產豬肉、卻不敢立法懲罰使用萊豬的業者，再次呼籲所有民眾，11月22日一起上街，真人上街表達憤怒與不滿，不要再被民進黨誣指為網軍。

李榮鴻、林孟令議員說，近日行政院陰謀製造「牛肉麵之亂」，亂扣店家使用含萊劑牛肉的帽子，行政院長蘇貞昌更配合演出，中央整體行徑荒腔走板，這不只是聽不進民意，是公然利用國家機器欺負百姓、小吃店家，完全是反民主、反法制的行為。

國民黨團議員高喊「拒絕萊豬開放，保護國人健康」，既然中央政府聽不到全台民意，為了我們自己與家人的健康、捍衛民主，號召大家11月22日一起站出來，到凱道前發出怒吼，讓中央聽到中部民眾的心聲。

(中時 )