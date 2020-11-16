衛福部上周三大動作召開記者會公開招募新冠疫苗的臨床試驗受試者，遭外界質疑有帶頭違法之虞，立法委員蔣萬安今在衛環委員會質詢時指出，食藥署曾明文規範臨床試驗受試者的招募原則，需經人體試驗委員會核可後才能刊登，且不得用記者會、社群媒體、製作圖表廣發民眾的方式宣傳，亦不能用設立報名截止日告知民眾欲報速，從以免向隅，根本是帶頭遊走法律邊緣。

蔣萬安指出，上周三的記者會中，衛福部不但宣布招募人體試驗受試者平台上線，還製作圖表「因為有您，疫苗有譜」的文宣放上社群媒體廣發，有明顯的廣告嫌疑，且人體試驗受試者平台上，還設有達標人數的倒數計時器，全數文宣內容都未提及進行人體試驗的危險性與風險。

蔣萬安表示，過去衛福部曾函文表示，相關的人體臨床試驗招募，必須經過人體試驗委員會核准後才能開始，且招募廣告不得具「受試者將可獲得免費醫療或費用補助」等內容，也不能用「名額有限」、「即將截止」或「立即聯繫」，「以免向隅」等文字，也不能用含有強制引誘鼓勵性質的圖表、圖片或符號。

蔣萬安批評，但上周的衛福部記者會卻帶頭遊走法律邊緣，未來若業者也比照辦理，先設立受試者招募平台網站，再結合引誘性的圖表、文宣，亂象恐會頻傳，對此衛福部次長薛瑞元解釋，上周所公布的受試者平台並不是「招募」受試者，只是先詢問民眾的「意向」平台，已利後續藥廠開發疫苗的受試者招募。

薛瑞元強調，新冠肺炎已是危及全世界的公共衛生議題，有開發疫苗的迫切需求，因此必須用個案來討論，若就上周的記者會內容，目前大致上都合乎法規，但若委員對平台上揭露的累積登記人數有意見，可以再檢討。

(中時 )