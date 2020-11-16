日前政院官員在立院公然製圖發送給網軍，外界質疑，網軍的「中央廚房」可能藏在行政院。隨著前行政院發言人丁怡銘失言風波持續延燒，網友翻出行政院長蘇貞昌2年前臉書貼文，直呼「蟑螂窩抓到了！」民眾黨立委高虹安更直接點名，在立法院做梗圖被抓包的就是「王牌小編」周家鴻。

蘇貞昌去年2月在臉書上貼出「蘇貞昌小編團隊」的辦公室照片，照片中6人的介紹分別為：皇牌攝影「修片慢」、紅牌攝影「拍攝抖」、大牌導演「亂寫本」、金牌剪接「愛特效」、王牌小編「去背差」、路過倒茶「來喝水」等稱號。

民眾黨團今（16）日召開「行政院 正事不做做梗圖？」記者會，高虹安指出，依行政院發言人室的人員配置和業務，再對照蘇貞昌公布的6人小組照片，明顯有落差，若其他人也在做小編的工作，已違反行政中立，而其中大牌導演「亂寫本」的就是丁怡銘，「王牌小編」則是被拍到做梗圖的周家鴻。

民眾黨立委高虹安。（圖／摘自高虹安臉書）

此外，高虹安在臉書提到，今日有民進黨立委質詢行政院時說，「立法委員學養不高，看到一堆文字就覺得煩，因此長期都希望行政院做圖或懶人包說明。」酸說第一次看到為護航，如此謙虛公開承認自己學養不高，真是太可歌可泣了。

高虹安表示，法案、質詢、預算也是文字，報告更是滿滿的文字，如果看到一堆文字就覺得煩，好像不太適合立法委員的工作耶？原來在野黨委員都沒有拿到政院做圖或懶人包說明，是行政院明察秋毫，判斷大家的學養比較高，所以圖文只優先提供民進黨團參考利用？雖然還是有行政不中立之嫌，但好像讓人心裡莫名地覺得有點釋懷了。

民進黨立委為護航行政院做梗圖，竟稱「立法委員學養不高」。（圖／摘自高虹安臉書）

(中時新聞網)