前行政院發言人丁怡銘昨晚因萊牛圖卡風波請辭獲准，國民黨文傳會副主委鄭照新上午偕多位藍營民代赴北檢告發丁怡銘後，隨即在臉書發文，強調「民進黨走了一個丁丁，還有千千萬萬個丁丁和六人小組」，行政院系統性、長期性、持續性的造謠系統黑幕，不是發言人一人請辭規避國會監督就死無對證，必須靠司法揭露給社會大眾。

鄭照新說，早不辭、晚不辭，要到國會接受監督調查前一晚才辭，是否為了逃避背後更大的造謠系統被發現？側翼粉專、特殊個人網頁，為何總能第一時間拿到梗圖？誰發動？誰策劃？誰執行？這些問題不可能隨著請辭、不用到國會，就會無對證。

他指出，民進黨人才濟濟，走了一個丁丁，還有千千萬萬個丁丁和六人小組，會前仆後繼，飛蛾撲火在所不辭。這不是個人的疏失，而是行政院系統性、長期性、持續性的造謠洗風，豈是一位發言人可以概括承受？這是為何今天他和台中市議員羅廷瑋、北市議員王鴻薇與侯漢庭要到北檢按鈴申告發言人丁怡銘違反食安法46－1的重大理由。

鄭照新強調，既然政院選擇逃避國會監督，政院的造謠系統黑幕必須靠司法過程，強制揭露給社會大眾，才有真相大白的一日。

(中時 )