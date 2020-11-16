台新理專驚爆涉A客戶錢長達十年、金額近3億元，金管會主委黃天牧16日一早就罕見震怒表示對理專A錢的行為「深惡痛絕」，至於台新金控旗下子公司台新銀行爆出如此重大內稽內控疏失是否影響到台新金控併購保德信人壽？黃天牧表示會「綜合審酌」。

台新金控2020年8月宣布，經董事會決議，將以55億元併購保德信人壽，並取得100％股權，11日已獲公平會核准，現在進入金管會審核階段，然而，現在卻爆出子公司台新銀理專A錢事件是否讓併購案生變引發各界關注。

黃天牧指出，是否影響到併購，會「綜合審酌」，由於台新銀這個案子才剛開始，「大家不必想太多」，他重申，銀行應以誠信經營為主，理專監守自盜的行為，他表示「很不以為然」。

金管會在去年祭出「理專十誡」後，理專監守自盜的案件不減反增，且多半是客戶發現有異樣通報、銀行才知道，根本無法主動發現，「理專十誡」是否失靈？黃天牧認為，「先試試可否降低頻率」，理專監守自盜若不能完全避免至少要降低發生機率。

黃天牧強調，「理專十誡」制度規劃合理，但也要給業者一段時間去建立制度、改變。金管會也會從罰鍰拉高、非罰鍰裁罰等其他制度去檢討。

另外，針對今年已爆出兩起理專A錢的玉山銀，第二次裁罰還未出爐，黃天牧指出，已要求銀行局「要更審慎，思考層面更廣，除了罰鍰以外，其他方面也都在思考，要看銀行局最後分析。」

(工商 )