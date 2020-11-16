韓媒引述消息人士報導，中國大陸外交部長兼國務委員王毅將於本月最後一周接連訪問韓國和日本。

報導指出，王毅接下來將以視訊方式出席多個國際會議，包括17日的金磚國家峰會、20日的亞太經合組織（APEC）峰會、以及21日至22日的二十國集團（G20）峰會，之後計劃訪問日韓。

消息人士說，韓中正協調王毅於本月最後一周訪韓一事。如能成行，他接連訪問韓日的可能性較大。據悉，王毅原計劃上月訪問日本及韓國，但因中共第19屆五中全會和美國大選等推遲。

分析認為，王毅將與韓方討論美國大選後的兩國合作、應對新冠疫情及中國國家主席習近平訪韓事宜。他此行料會強調推動中日韓經濟合作的重要性，提前應對美國下屆政府可能對中國採取的強硬措施。

日本經濟新聞稍早前亦報導，王毅擬於11月下旬訪日，屆時除了與日本外務大臣茂木敏充會談，雙方也正協調王毅拜會日本首相菅義偉。

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