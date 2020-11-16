全球最大網際網路線上零售商之一亞馬遜（Amazon）員工餐曝光，日本亞馬遜一名倉庫員工將公司提供的便當PO上網，感嘆這樣的菜色要價百元實在太糟糕了，並說相較之下超商的便當好吃一百倍。

日本亞馬遜一名倉庫員工將公司提供的便當PO上網，感嘆這樣的菜色要價百元太糟糕了。(圖/截自ツイッター速報)

這名日本亞馬遜網購平台的倉庫員工，日前將員工餐便當PO上網，照片中可見一肉兩菜，除了白飯以外，有生菜沙拉、馬鈴薯沙拉及一塊炸魚，但該員工感嘆，這樣的便當要價400日圓（約新台幣108元）真是太糟糕了。

該名員工表示，由於便當食材用少鹽烹調，所以吃起來沒什麼味道，相較之下超商的便當好吃一百倍；另外，公司還有販售350日圓（約新台幣94元）的丼飯、250日圓（約新台幣67元）的咖哩飯，不過他認為與當初公司宣傳手冊上的照片也差很多。

照片曝光後，引起網友關注，紛紛回應「菜好少」、「沒有味噌湯？」、「這是給女人或老人吃的嗎？份量好少」、「工作辛苦嗎？」；也有人說「看起來很好吃」、「羨慕…跟從家裡帶兩個飯糰比起來已經很不錯了」。

中天新聞 天價便當？ 老字號排骨飯沒配菜竟賣130元

(中時新聞網)