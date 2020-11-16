環保局強調，明年樹林廠整建期間，居家及社區垃圾同樣不受影響，請民眾不用擔心。（新北市環保局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市樹林焚化廠原訂今年底停爐整建，不過長達1個月間無處去的垃圾量成為問題；新北市環保局今宣布，因暫覓無適當的垃圾貯存點，樹林焚化爐延後至明年6月整建，新北同時也盼和北市、桃園等周邊縣市研議，盼在焚化廠歲修、整建期間互收互燒，確保焚化廠量能。

全台焚化廠大多年限老舊，新北市共新店、樹林、八里3座焚化廠，樹林焚化爐焚燒量最大，每日約900噸，其餘2座占1600噸；新店廠去年完成整建，因垃圾處理量最少、尚可由另2座焚化廠分攤；樹林廠原排定今年底整建，環保局雖開放業者在整建期間另覓垃圾貯存場，不過堆置的垃圾卻引來周邊住戶怨聲載道。

新北市環保局表示，考量暫時的貯存點難尋，為避開春節期間急遽增加垃圾量，今宣布樹林焚化廠延後至明年6月整建，新北同時也和北市、桃園、基隆等縣市研議，盼在焚化廠歲修與整建期間互收互燒，確保焚化廠量能，目前仍和周邊縣市討論中。

環保局強調，為提升焚化爐品質、效能及降低廢氣排放，整建勢在必行，在明年樹林廠整建期間，居家及社區垃圾同樣不受影響，請民眾不用擔心。

(中時 )