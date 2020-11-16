前行政院發言人丁怡銘因牛肉麵風波最終請辭下台，對此，藍委李德維感嘆，網軍不會因為丁怡銘走了之後而有所改善，反而是丁怡銘回歸「匿名」，用心與手段只怕更加黑暗。悲哀這是整體政治風氣的問題，不是一個人的去留能改變。

李德維今在臉書發文表示，不知為何，過去三天來的發展，一直讓我想到《三國演義》裡的一些情節。像是行政院發動「圍牛救豬」，硬扯萊牛模糊焦點，丁怡銘精心策劃利用行政院會，與會後記者會「擺陣」，算計台北市長柯文哲，沒想到最終是自己重傷。堪稱「怡銘妙計安萊豬，賠了夫人又折兵」。

李德維觀察，而從最初抹黑店家用萊牛，到登門道歉打統編，再到勞駕行政院長蘇貞昌拉下臉來五度道歉，昨天一度傳出下台還被否認，結果幾小時不到又逆轉證實已經請辭。而最荒謬的，就是丁怡銘下台之後還在臉書po文「討拍」，說皇家牛肉麵店的「陳老闆」曾傳訊鼓勵他，邀請他帶老婆「再來店裡坐坐」，被老闆「打臉」說沒傳過簡訊給他，丁怡銘才又改口「是創辦人傳的」。

李德維指出，這一路高潮迭起，又像劉備連營700里，被陸遜燒得精光，唯一的差別，就是這營是丁怡銘紮的，火也是丁怡銘自己放的。而這把火燒連營，還連帶燒了「哏圖產業鍊」的「隊友」陳嘉行，也被迫刪圖，關閉粉專。

李德維感嘆，事實擺在眼前，就是民眾看不下去這種暗箭傷人，尖酸苛薄的1450風格，特別對於身居廟堂之上吃香喝辣，還藉勢藉端欺負小老百姓的嘴臉，深惡痛絕。但是走了一個丁怡銘，就能一掃被「網軍」弄臭的穢氣嗎？我想未必，丁怡銘回歸「匿名」，用心與手段只怕更加黑暗。悲哀這是整體政治風氣的問題，不是一個人的去留能改變。

(中時新聞網)