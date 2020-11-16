前行政院發言人丁怡銘的「牛肉麵之亂」意外扯出行政院內暗藏綠營側翼網軍「中央廚房」，引來在野黨砲轟，痛批行政院官員行政不中立，日前被抓包在立院「當眾製圖」的政院小編更被發現與丁怡銘在同個辦公室，網友直呼「蟑螂窩抓到了！」

而行政院製作「圖卡」宣揚政績、提供給側翼網軍對在野黨進行攻擊的行為引發爭議，外界批評此行為明顯行政不中立；但是綠營立委卻有不一樣的看法，立委沈發惠今日在立院質詢時表示，政院與黨團間長期有管道進行聯繫，若委員要求說明政策資訊，政院都會給予回應與說明，但「大家知道立法委員學養並不高」，所以與其政院拿出一大堆文字、整疊的公文讓立委讀，沈發惠認為使用政院提供的圖卡、懶人包來接受訊息較為輕鬆。

沈發惠的這個說法引發爭議，許多網友都氣炸了，直呼這就是民進黨立委的水準嗎？都已經位居立法委員這種職位了，竟然還能說自己「學養不高」，難道民進黨的立委都不用讀書就可以當了嗎？

該文章被分享到論壇上引起討論，其他網友紛紛留言回應「學養不好，這麼誠實」、「民進黨的立委自己學養不好，不要拉別人下水」、「中肯阿，看看第一大黨，還有coser當立委」、「立委學養不高，連政策都看不懂，憑什麼幫人民立法」、「這麼無賴的推託都好意思說出口」、「以前會說立委只要會投票就好，dpp立委早就更進化了，現在dpp立委不出席也會有人幫忙投票」。

(中時新聞網)