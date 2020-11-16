全台百貨周年慶陸續開跑，北市勞動局勞動檢查處於本月至12月間，將針對北市熱門百貨商圈業者，就工資、工時、休息、例假及休假等相關規定，啟動勞動條件專案檢查，以過去事業單位常見違反事項，如「延長工時未加給工資」、「未依法給予一例一休」等列為檢查重點，以保障從業人員的勞動權益。

勞動局長陳信瑜表示，周年慶在各大百貨追求年度業績成長重頭戲期間，業者多會延長營業時間並僱用大量臨時性人員，應對大幅增加的客戶服務及商品銷售量次需求，業者應避免使勞工有超時工作、休假不正常，不應單純節省人事成本讓勞工延長工作時間超過法定上限。

先前傳出有專櫃人員因遲到、早退、請假、空櫃等事由，被百貨公司開單處罰，陳信瑜說，即使百貨公司與專櫃雙方有簽訂商業合作契約或管理規定，發生違約事由都不能未經協商程序，轉嫁從員工薪水扣款，否則若經查處認定有違反《勞動基準法》第22條規定情事，得處2萬元以上30萬元以下罰鍰，並公布事業主名稱、負責人姓名。

陳信瑜呼籲，凡百貨從業人員，只要受雇主僱用從事工作獲得工資者，均屬《勞基法》所保障的勞工，不因屬一般正職或臨時性需求受僱勞工而有別，有關工資、工時、休假、例假、休息日及請假等勞動條件相關規定的權益，均無差異，雇主在追求商業利益的同時，仍要重視勞工的勞動條件，務必遵守勞動法令規定，維持勞動環境勞資雙贏。

(中時 )