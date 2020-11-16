陸媒引述多名接近華為高層的知情人士報導，華為消費者部門正與智能汽車解決方案部門進行整合，將由消費者業務CEO余承東擔任總負責人。

消息指出，華為上述兩個部門在投資層面已合併，員工和業務暫未有變化。汽車BU和消費者BG在投資層面合併，就是把汽車BU劃到消費者BG管理委員會之下。

按華為的組織架構，有三大BG和兩大BU。BG業務分別是運營商BG、企業BG和消費者BG；BU業務包括Cloud & AI BU（雲業務）和智能汽車解決方案BU。公司的定位是不造車，聚焦ICT技術，成為面向汽車的增量ICT部件供應商。

據悉，華為每個大的業務部門都有對應的管理委員會或投資決策委員會，職權包括審批業務投入所需的資源和人力等，消費者業務BG有獨立的管理委員會，負責人是余承東。而汽車BU自2019年5月成立，屬於ICT管理委員會，該委員會最高負責人是華為輪值董事長徐直軍。部門合併後將由余承東負責兩大業務，徐直軍將不再主導汽車業務。

(工商 )