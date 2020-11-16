晶圓代工龍頭台積電（2330）繼上周五ADR創新高後，市場再傳蘋果、高通、輝達、聯發科四大客戶近期大舉追單提高備貨量，利多消息激勵下，帶動台積電16日股價跳空大漲，股價盤中一度站上479元，推升台股加權指數漲逾200點，再改寫新高。

護國神山台積電股價表現亮眼，帶動蘋概股群起上攻，其中台系軟板大廠嘉聯益跳空上漲、盤中強拉漲停，股價來到35.9元，創近一年來新高，K線連五紅，成交量更逾七萬張，量價齊揚。嘉聯益搶攻5G應用領域，帶動第三季稅後純益以4.88億元創新高，單季每股盈餘達0.88元。

而PA代工大廠宏捷科則受惠4G產品訂單滿手、WiFi 6客戶訂單亦強勁。家上蘋果iPhone 12系列新機換機潮、委外代工訂單回籠，中系安卓手機訂單持穩成長，推升其10月營收達3.23億元，月增3.43％、年增27.5％，創57個月來單月新高。股價16日亦強攻漲停板，股價連四紅。

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