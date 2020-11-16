大陸國家統計局發言人付凌暉16日表示，下階段大陸經濟持續恢復的有利條件比較多，第四季經濟增長會比第三季加快。

付凌暉16日在國新辦記者會上表示，大陸的物價形勢沒有根本性變化，但後續是否會出現通縮需要觀察；儘管國際面臨不確定性，但大陸的進出口貿易好於全球總體情況。

他表示，經濟延續穩定恢復的態勢，增長態勢進一步鞏固。在數據變化當中也看到，前期經濟運行一些不平衡的狀況得到改善，從需求來看，前期由投資帶動的特徵比較明顯，這個月消費增速持續恢復，這也帶動了經濟的持續性。

不過他同時指出，目前的國際形勢仍然比較複雜，全球疫情還在蔓延，歐美部分國家疫情二次衝擊的風險在上升，世界經濟復甦的步伐蒙上一層陰影。從國內來看，經濟還處在恢復進程中，一些行業和企業還比較困難，一些長期積累的結構性矛盾仍存，鞏固經濟持續發展的基礎還需努力。

(工商 )