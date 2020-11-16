台積電股價攻至478元 市值12.3兆元雙創新高 12:002020/11/16 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台積電（2330）受到上周五美國存託憑證（ADR）大漲激勵，今（16）日一早股價跳空大漲，隨後並穩步盤堅，至近午盤時，股價最高來到478元大漲16元，漲幅3.46％，市值也寫下12.3兆多元新高，總市值晉升至全球前十高，股價與市值同譜歷史新高。 受到台積電股價大漲的帶動，光是一檔台積電就貢獻指數達128點，推升台股加權指數也一度大漲200點以上，指數直逼13,500點關卡，估計成交值放大至2,300億元以上。 (工商 ) #台積電 #大漲 #台積電股價 #指數 #市值 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 權證星光大道－群益金鼎證券 台積電 Q4營收續高可期 04:102020/11/16 證券．權證 台積電開盤跳高 471元 市值破12兆 雙破紀錄 09:042020/11/16 財經 1分鐘讀財經》台積電可望領漲 台股今再戰新高 08:102020/11/16 財經 台積ADR領漲 大盤再戰新高 04:102020/11/16 財經要聞 血拚概念股助陣台股 戰萬四 04:102020/11/16 證券．權證 早盤大漲 台積電、加權指數改寫歷史高 09:112020/11/16 財經 《台北股市》疫情帶動數位經濟 台股今明年企業獲利看增 10:332020/11/16 財經 指數飛越13,400點 康和投顧看好晶圓代工等八類股 09:402020/11/16 財經 高回報伴隨風險 投資普洱須用功 04:102020/11/16 產業財經 操盤心法－留意兩重點 逢低布局不追高 04:102020/11/16 證券．權證 財經熱門新聞 存股族小心 這檔金融股要打呆帳 專家爆2大要害 - 財經 陸企5年前誇口「買下台灣所有半導體廠」現怎樣了？謝金河曝驚人變化 - 財經 史上最大宗理專A錢案 黃天牧震怒連說二次「深惡痛絕」 - 財經 - 工商 數百萬張失能扶助險 恐成烏龍保單 - 財經要聞 - 工商時報 台灣成孤鳥 高雄傳產聚落慘了 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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