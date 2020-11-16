台積電（2330）受到上周五美國存託憑證（ADR）大漲激勵，今（16）日一早股價跳空大漲，隨後並穩步盤堅，至近午盤時，股價最高來到478元大漲16元，漲幅3.46％，市值也寫下12.3兆多元新高，總市值晉升至全球前十高，股價與市值同譜歷史新高。

受到台積電股價大漲的帶動，光是一檔台積電就貢獻指數達128點，推升台股加權指數也一度大漲200點以上，指數直逼13,500點關卡，估計成交值放大至2,300億元以上。

(工商 )