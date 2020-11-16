英國和愛爾蘭的部長在周日表示，脫歐貿易談判一定要在本周達成協議。目前英國首席談判代表已經重返談判桌，表示近日談判已有取得進展。
英國首席談判代表佛羅斯(Frost)已經抵達布魯塞爾，其並在推特上表示，已在正面方向取得進展，「我們基本上還有一共同的條約草案的文本，儘管還沒有就重要內容達成一致性」。
英國環境部長尤斯提斯(Eustice)周日對媒體指出，要突破部分艱困的議題和獲得解決，這需要一周的時間，讓事情往前走。
愛爾蘭外交部長考文尼(Coveney)則指出，達成協議的時間已經不多了；「本周我們需要有大進展，這是非常困難的，但是也是非常可行的」。
考文尼指出，在無協議脫歐的情形下，英國將不得不放棄先前計畫，即放棄通過與北愛爾蘭之間的貿易立法。
英國先前曾承認，該立法可能違反國際法，因為其誇大了脫歐協議。
考文尼表示，如果英國違反既有約定、違反國際法，歐盟將不可能同意與英國達成新的貿易協定。
美國總統當選人拜登曾表示，脫歐不能破壞美國在1998年中介協調與北愛爾蘭的和平協定，拜登的發言被認為是警告倫敦對該立法的動作。
英國前首相Brown表示，拜登的勝選已經讓事情產生很大的變化。
(時報資訊)
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