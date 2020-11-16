台積電(2330)一夫當關，台股指數大漲200點再創新高！上週五美股強勢收高，台積電美國掛牌ADR收盤股價同步創高，且今天盤前美股期指延續驚驚漲格局，讓上週創下歷史新高的台股指數今天未開盤就充斥戰高樂觀氣氛，果真台積電也沒有讓大家失望，一開盤就躍過歷史新高價，以470元開出，帶動台股指數突破上週所創的歷史高點，台積電「一夫當關」率領多頭攻高。

中小型股也在多頭點火下爭先恐後求表現，正達(3149)、光罩(2338)、青雲(5386)、宏捷科(8086)、海華(3694)盤中股價亮燈，蘋果iPhone 12系列新機銷售亮眼，蘋果供應商—台光電(2383)、穩懋(3105)等蘋果概念股同步走高，季報亮眼的新普(6121)也強勢大漲，在台積電(2330)一路強攻領軍下，台股指數開高走高，盤中大漲200點，與台積電同步，再創台股指數新記錄；截至11點35分為止，加權股價指數13473.4點，上漲200.07點，成交量1535.99億元，OTC指數為168.25點，上漲1.58點，成交量482.77億元。

今日上市各類股以半導體類股表現最佳，上漲2.95%，其次是玻璃類股及電腦設備類股，分別上漲2.37%及1.7%，表現較差者為紡織類股、橡膠類股及食品類股，其中紡織類股下跌0.74%，橡膠類股下跌0.64%，食品類股下跌0.21%；上櫃部分，表現最佳為半導體類股，上漲2.32%，表現最差為生醫類股，下跌0.44%。

就技術面來看，受到美股狂飆帶動，上週台股指數呈現大漲創高小拉回走勢，上週加權股價指數收盤為13273.33點，累計一週上漲299.8點，漲幅為2.31%，週K線收紅，連續兩週收紅K線，週成交值11254.14億元，較前一週增加；OTC指數收盤為166.67點，累計一週上漲0.86點，漲幅為0.52%，週K線收紅，連續兩週收紅K線，週成交值3229億元，較前一週增加。今天台股在台積電領攻下，指數開高走高，盤中指數大漲200點，站上13450點；儘管上週台股遭逢MSCI調降權重，但在三大法人仍然積極買超下，指數持續向上攻高，短線雖然一度受制13300點到13350點獲利了結賣壓出籠，今天在台積電領軍創高下，指數一舉突破上週高點，站上13450點，進逼13500點，由於台股呈現量價齊揚，而美股等國際股市未見敗象，預期台股指數在無上檔壓力下，有機會再向上攻高。

分析師表示，近期台股受到美股連番大漲及輝瑞疫苗傳佳音消息激勵，指數呈現大漲小回，隨著疫情有望緩解、未來景氣看升預期，加上台股第4季進入產業與法人作帳旺季，可望持續吸引資金回頭買超台股，三大法人自11月以來積極回補現貨，類股短期內輪動快速。

由於第3季季報已全數公布，年底前財報空窗期市場主流不明確，預期將由題材面主導市場，蘋果iPhone 12新機銷售狀況不錯，11月又將推出Macbook，短線可聚焦蘋概；在傳產類股方面，貨櫃運價維持高檔，預期將延續至農曆年，貨櫃三雄營收可以期待，Nike前景展望樂觀，儒鴻(1476)及豐泰(9910)有機會，只是股價位處高檔，宜拉回再布局。

泰博(4736)因新冠肺炎抗原快篩試劑海外市場開始出貨下，預計營收從12月起將重拾跳升動能，雖近日疫苗開發有譜，但短期在疫苗產能有限及相關存放問題仍待解決下，隨各國陸續開放邊境，快篩檢測需求仍存，訂單應可延續，以ASP約6元到10元估算，每100萬劑每月將可為泰博帶來約2億元營收，佔目前月營收比重達35%到45%，貢獻度可期。

(時報資訊)