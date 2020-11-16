白宮防疫專家佛奇15日表示，川普已經好幾個月沒有出席防疫會議，他認為政府防疫官員應該快點和拜登團隊合作。

美國新冠肺炎疫情加速惡化，白宮防疫專家佛奇（Anthony Fauci）昨（15）日表態政府應該順利交接，指出如果政府防疫官員能開始和拜登交接團隊進行合作，對美國來說會比較好，他也大讚拜登挑選的新任白宮幕僚長克蘭（Ron Klain）是「很棒的選擇」。

美國新冠肺炎確診人數突破1,100萬人，第三波疫情急速惡化，傳染病專家呼籲政府採取行動刻不容緩，不過媒體預測拜登贏得本屆大選、入主白宮，他的團隊至今卻無法獲取川普政府的新冠疫情相關數據與疫苗計畫內容。

對此，美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇昨日接受CNN談話性節目「國情咨文」（State of the Union）專訪時，被問及如果可以和拜登團隊展開合作，是不是對美國人的公共健康最好，佛奇回應，「當然，如果我們可以開始和他們合作會更好。」

佛奇說，至今他已經為6任總統服務36年，交接過程平順至關重要，「就像在比賽中傳遞接力棒一樣。」

他也指出，川普已經「好幾個月」沒有出席白宮防疫小組的會議。

他昨日也大大讚美拜登任命的新任白宮幕僚長克蘭是「絕佳的人選」，佛奇回憶在歐巴馬政府時期就曾和克蘭緊密共事過，當時克蘭負責統籌、協調應對伊波拉疫情，佛奇描述克蘭當時非常棒，他們最終成功戰勝疫情。

另外針對美國疫情，佛奇昨天也表示，最快2021年4月至7月，美國人的生活就能「相對恢復正常」，不過屆時是否能夠放心地進行大規模集會活動，他認為還必須取決於幾個因素。

他說輝瑞疫苗臨床試驗結果超過90％有效還不夠，一方面必須要有有效的疫苗，另一方面必須要有很高比例的民眾接種疫苗，生活才能相對恢復正常。

(中時新聞網)