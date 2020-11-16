當今是電子商務的時代，各大平台絞盡腦汁激起人們購物慾望，開創出雙11「光棍節」激勵單身人士孤單就來購物享折扣，結果演變成不分有伴沒伴，全體民眾都投入的血拚大戰，連明星都不諱言自己搶折扣買爆，女星鄭希怡更自爆遭遇慘案，雙11竟讓她「有家歸不得」。

鄭希怡出生於上海，但以歌手身分在香港樂壇出道，曾是英皇娛樂旗下藝人，以女團「3T」成員身分活動，是英皇第二代3小花之一，跟女星應采兒是閨蜜，而她自2009年開始到大陸發展，日前參加《乘風破浪的姐姐》節目，成了班底成員之一，演藝事業因此再攀高峰，各大綜藝節目邀約接到手軟。

而即便工作如此忙碌，遇到雙11購物節，鄭希怡仍把握住機會釋放女人購物本能，沒想到這份慾望會讓她遭遇「慘案」，鄭希怡昨天(11/15)在微博貼出一張照片，是她家大門的現況，充滿了紙箱，連讓單人鑽過的縫隙都找不到。

鄭希怡悲呼：「有家歸不得，我的雙11，回去剁手」，原來這齣慘事都怪她自己，買下的戰利品很快速地都送到了家門口，包裹堆得比人高，奇觀引發討論，被網友嘲笑「還以為要搬家呢」、「也買太多了吧」，但女孩們到是能感同身受，還敲碗鄭希怡拍個開箱Vlog「期待姐姐推薦好物呢」。

(中時新聞網)