寸土寸金的台北市，因腹地小、房價貴等等因素，迫使許多人移居隔壁的新北市，再加上交通建設的興起與便利，導致更多外來客湧入。新北蘆洲居住人數至今已超過20萬人，而隨著公共設施與發展需求大增，新北市政府將蘆洲南北側220公頃的農業區，納入都市計畫範圍並提出「銀河灣計畫」，打造成為「新北智慧城市」，而鄰近的蘆洲地標建案「希望城市」，房價看漲指日可待。

新北市的城市發展計畫如火如荼地展開，新北市政府看準蘆洲南北側、南北側基地面積約有220公頃的農業區，也就是蘆洲最後一塊重劃區，納入都市計畫範圍，變更案已於(2020)今年7月審議通過，目前內政部都委會審議中，最快明年可通過。該農業區變更案計畫中，保留了15塊公園綠地，並針對就學、就醫、停車及市民活動等需求，規劃了3公頃的醫療用地、產業專用區、商業區及住宅區。而提出的「銀河灣計畫」計畫，除了可改善建物老舊及市中心區造成的交通問題之外，還能結合觀光、休閒等複合式功能，使蘆洲成為智慧化、現代化、國際化的未來之城典範，也能使蘆洲成為下一個房市亮點。

「希望城市」以8834坪大基地開發，擁大面積植栽造景。(圖/中時新聞網攝)

鄰近捷運蘆洲站出口的指標性建案「希望城市」，就是「銀河灣計畫」的指標建築，地理位置也位於蘆洲正中心。由於它的地理位置及「銀河灣計畫」，使此建案的價值漲幅呼聲最高。「希望城市」有別於其他捷運共構案，新北唯一最大聯開案，直接以8834 坪大基地開發，擁有大街廓與建築群，更涵蓋3個捷運出口，到站即到家。交通更連結3高、3特快，接軌中山高、台64、台65、新北環快，串聯大台北生活圈方便又快速。學區部分則鄰近何嘉仁幼兒園、奇異鳥美國學校及忠義國小、皆可步行到達，蘆洲捷運公園也只要步行1分鐘。

「希望城市」限量71坪的實品屋。(圖/中時新聞網攝)

值得一提的是，「希望城市」擁有超低公設比27%，私有面積反而提升、格局更升級。目前限量71坪的大坪數，開價48~50萬，格局方正，且擁有前後陽台及大片落地窗，採光足、通風佳，一層4戶搭配2個電梯，環境不擁擠、寬敞舒適，成為換屋族的首要選擇。

根據市調機構統計，蘆洲近10年來，房價漲幅排行都是第一，顯示此區域的發展優秀潛力。而「希望城市」的地理位置及交通優勢，使其成為一個值得投資的潛力股，無論自住、投資都適合，想必等到「銀河灣計畫」實施完善後，蘆洲勢必成為一匹黑馬。

(中時新聞網)