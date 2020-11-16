馬來西亞籍Marliyana（簡稱M君）在台租車超速違規，害租車公司吃1800元罰單，租車公司依規定提供M君身分資料申請歸責，但遭台北市交通事件裁決所拒絕，因而提告。台北地院行政訴訟庭認為交裁所裁罰違法，判租車公司免罰，可上訴。

M君2019年9月28日上午駕駛租賃汽車行經宜蘭縣蘇澳鎮東澳隧道南下處，時速高達85公里，超過該路段速限60公里，遭警方拍照舉發，交裁所並對租車公司開罰1800元罰單，租車公司事後提供M君身分證件及國際駕照申請歸責。

不過，交裁所引用交通部公路局2001年的函釋：「...如係外籍人士，就監理單位而言，除有案件列管之問題外，其後續裁決處分亦有送達之困擾。故有關本案，建議應課予汽車所有人責任，由其承擔租賃之風險，以為因應…」仍對租車公司裁罰。

租車公司不服提起行政訴訟，請求撤罰、返還已繳的1800元罰鍰。法官認為，《道路交通管理處罰條例》明文規定，汽車所有人依規定辦理歸責後，處罰機關「應」另行通知應歸責人；交通部2001年的函釋屬於依職權下達的「行政規則」，依法律優位原則，不得牴觸上位階法律，應拒絕適用。

法官認定，租車公司已依規定申請歸責，交裁所只能通知M君到案依法處理，沒有其他的處置空間，故原處分對租車公司裁罰1800元已違法，遂判決撤罰，交裁所應返還1800元罰鍰。

(中時 )