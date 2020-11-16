藍委陳玉珍今日於立院內政委員會質問，過去中天記者因口誤文旦報導，但隨即更正，結果還是被NCC處罰1百萬，行政院上周汙衊店家牛肉使用萊劑，公開在全國人民面前發布假新聞，要怎麼處理？行政院秘書長李孟諺竟回應，這不是假新聞。

陳玉珍說，昨晚請辭的行政院發言人丁怡銘，上周開的牛肉麵記者會是在行政院開的，背後的圖卡早就準備好，汙衊店家的牛肉是萊劑，代表的就是行政院的立場。執政黨要怎麼澄清有很多方法，結果居然用打擊政敵的方式，把執政當成選舉。

此外，日前行政院長蘇貞昌周姓幕僚於立院議場二樓作圖卡攻擊在野黨被抓包，外界大酸「有政府，會做圖」。陳玉珍表示，現在行政院發言人室根本已經變成「中央廚房」。

陳玉珍指出，丁怡銘日前針對周姓幕僚事件時回應，周姓同仁所作圖卡，是為彙整正確而即時之新聞資訊，完成後提供給民進黨團立委對外說明。

陳玉珍說，但實際上圖卡內容都是在攻擊在野黨和有異議的媒體，當時周姓幕僚被抓包的2張圖，一張是罵藍委楊瓊瓔，一張是罵媒體錯誤百出，是假新聞，請問這是彙集正確即時新聞資訊嗎？是基於事實說明行政院哪項政策？

李孟諺回應，因為當時國民黨已經杯葛6次立院議事，現在已經9次。陳玉珍表示，行政院可以公開說明立場，但怎會利用公帑去請這些人來作圖文批評在野黨？李孟諺坦承，作法應該可以不要那麼尖銳。

陳玉珍指出，如果這些人作的圖卡是做政策辯護，那為什麼第一時間是出現在綠營側翼粉專帶風向，沒有出現在行政院網站的即時新聞澄清專區？

陳玉珍說，《行政中立法》第9條要求，公務人員不得為支持或反對特定政黨，動用行政資源邊印製、散發、張貼文書、圖畫等宣傳品或辦理相關活動。

陳玉珍質問李孟諺，這些人有沒有違法，李回應沒有。陳玉珍說，你還沒有調查就說沒有，如果沒有包庇，也可能是共犯。

(中時 )