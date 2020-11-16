行政院政務委員鄧振中今（16）天上午表示，跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）成立一年多了，原則上他們歡迎願意接受高標準自由化的國家加入，我國已明確表達參與的意願，在有意加入者裡，台灣、英國都算是進度比較快的國家。

鄧振中出席APEC部長會議的會前記者會時做上述表示。他指出，CPTPP已成立一年多，但仍有4個會員國尚未批准。原則上，CPTPP是鼓勵願意接受高標準自由化的國家加入，所謂高標準就是「市場開放程度高、嚴謹遵守規則」，對此，我國已明確表達：「我們願意」。以目前來看，進度（準備加入）走的快的國家，台灣是其中之一，英國也是其中之一，泰國也做了蠻多的準備。

鄧振中表示，現階段想加入CPTPP者只能和會員國多多聯繫，我們的努力已得到很多國家的歡迎，等到CPTPP訂出更清楚的入會規範之後，我們即可參考其他申請入會者的作法，再做下一個動作。

(工商 )