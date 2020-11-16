締造「單一品牌年營業額最快破10億」、「最高全台店長職缺最多的餐飲集團」等台灣餐飲界多項紀錄的肉多多火鍋集團，疫後大展店，同時為配合1年內開出30家直營門店與新品牌的目標，第四季起於台北、桃園、台中、台南與高雄地區舉辦聯合招募會，向餐飲精英招手、加入成為集團旗下的新生力軍。

肉多多集團表示，4月底進駐雲林斗六的新門店，開業迄今，每天都出現6位數字的驚喜營業額，顯見有發展潛力的城市或地區，品牌火鍋在當地還是有相當的成長空間。目前全台主要商業區的火鍋市場已經漸趨飽和之際，肉多多未來將深耕雲、嘉、彰地區，搶進基隆、汐止與林口，「品牌覆蓋率」成為集團接下來的展店方向。

另外，新品牌「饌和牛」10月在台南開出首發店，在當地掀起和牛火鍋吃到飽的熱潮，一躍成為最難訂位的名店之一，肉多多集團乘勝追擊、11月分別在台中與台北西門町開出新門店。

此外，業績持續穩定的「明水然無菜單鐵板燒」也將跨出台北，鎖定宜蘭、桃園、新竹、台中、台南與高雄等縣市地區為插旗目標。

因應全台大展店，肉多多集團表示，除將拔擢現有優秀人才之外，也廣發英雄帖，邀請想要更上一層樓的餐飲精英，加入集團的圓夢行列。

肉多多集團舉辦第四季起全台聯合招募，鎖定「儲備幹部」到「儲備店主管/店總經理」二項門店掌門人職缺，其中後者將由集團董事長親自進行複試。該集團表示，透過聯合招募，不僅讓未來的營運主管認識產品與傳達企業文化，也替未來的展店計畫造勢鋪路。

(工商 )