行政院被抓包內藏「網軍中央廚房」，自產圖卡提供網軍使用，引發外界批評，但民進黨立委沈發惠卻在立院質詢時護航，表示「立委的學養都不高」，與其看密密麻麻的文字、法案，不如看簡單易懂的圖卡，這樣比較有助於政策的理解，該說法更引發網路砲轟，直呼沒讀書到底怎麼敢當立委？

而民眾黨立委高虹安也在臉書上表示，立委的工作就是要接觸各式各樣的文字，法案也是文字、質詢也是文字、預算也是文字、報告更是滿滿的文字，如果看到一堆文字就覺得煩，那沈發惠「好像不太適合立法委員的工作耶？」

前高雄市新聞局長鄭照新也在臉書上對沈發惠的說法回應表示，沈發惠出身汐止，竟在國會殿堂很驕傲的說我們立委就是「學養不高」，護航到這種程度，讓鄭照新「身為一個汐止人實在覺得有點沒面子」，直呼是不是應該要來推動「我汐止人我識字」的新生活運動來反駁沈發惠大立委的負面言論才好？

(中時新聞網)